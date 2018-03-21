На свалке в Волоколамске произошел выброс сероводорода. Учеников местных школ госпитализировали

23 ученика школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализированы с признаками отравления, сообщает ТАСС.

Предположительной причиной госпитализации называется выброс сероводорода на местной мусорной свалке ”Ядрово”, пишет Meduza.

Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что в общей сложности в центральную больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города.

Ранее источник ”Интерфакса” заявлял, что дети попали в больницу после того, как в школе был распылен баллончик с газом. По его данным, помимо госпитализированных, еще 16 детям была оказана первая помощь на месте.

Заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова подтвердила, что никаких ЧП в школах не было и дети почувствовали недомогание из-за резкого запаха сероводорода. В настоящее время, по ее словам, ситуация находится под контролем.

В пресс-службе администрации Волоколамского района объявили, что все местные школы и детские сады работают в штатном режиме.

”Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина — резкий запах сероводорода”, — сказал источник в экстренных службах города.

Полигон ”Ядрово”, расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. В конце 2017 были опубликованы результаты проверки МЧС экологической ситуации в городе, в ходе которой были выявлены превышения предельно допустимой концентрации хлора, сероводорода и диоксида азота в воздухе, а также железа в воде.

Жители Волоколамска провели несколько акций протеста против нарушения работы полигона ”Ядрово”. В начале марта в Волоколамском районе был введен режим ЧС для ликвидации ”последствий выброса свалочного газа” на полигоне ”Ядрово”.