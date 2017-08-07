На Сицилии задержана бригада "пожарных-поджигателей"

Итальянские полицейские на юге Сицилии задержали 15 пожарных-волонтеров, обвинив их в поджогах лесов. По версии следствия, они специально устраивали поджоги в лесах, чтобы потом получать деньги за их тушение.



Задержанные пожарные работали в качестве дополнительной бригады. По версии полиции, после того как предполагаемые мошенники устраивали поджог, они или их родственники звонили по экстренному номеру 115.



Несмотря на статус волонтеров, пожарные получали за каждый час работы по 10 евро. Власти обратили на них внимание после того, как выяснилось, что число пожаров, на которые выезжала бригада, примерно в три раза превышало среднее количество выездов по стране.



Лидер бригады, обозначенный в рапорте полиции только аббревиатурой DDV, иногда пропускал свои смены для того, чтобы устраивать пожары. Во время дежурства он выезжал со станции, устраивал поджог и возвращался, чтобы дождаться вызова. Сейчас DDV находится под домашним арестом, сообщает Guardian о ссылкой на рапорт полицейских.



Европа в этом августе столкнулась с аномальной жарой — на прошлой неделе в ряде стран юга Европы температура воздуха достигла отметки в 44 градуса по Цельсию.



Несколько стран выпустили официальное предостережение об аномальной жаре, призывая людей не выходить по возможности на улицу в дневные часы и пить больше воды.



Необычайно высокие температуры в Италии — на 10 градусов выше обычных — вызвали лесные пожары; в некоторых регионах есть опасность засухи.



По меньшей мере два человека скончались — в Румынии и Польше, — десятки по всей Европе попали в больницы с тепловыми и солнечными ударами и прочими, связанными с жарой, состояниями.