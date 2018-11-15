На саммите в Сингапуре Путина попросили пройти через рамку металлоискателя. В Кремле это опровергли

Корреспондент издания Андрей Колесников рассказал, что Путин собирался пройти мимо рамки металлоискателя, но его ”аккуратно перенаправили именно сквозь рамку”. Он отметил, что рамка зазвенела, когда через нее проходил президент, пишет Медуза.

В свою очередь журналист ”Комсомольской правды” Дмитрий Смирнов утверждает, что Путин проходил не через рамку металлоискателя, а через обычный турникет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что Путина попросили пройти через рамку металлоискателя. По его словам, президент прошел через турникет.