На саммите НАТО в Брюсселе приняли декларацию. Россию обвинили в безответственной риторике и военных провокациях

В документе также говорится об одобрении альянсом плана ”30-30-30-30”, который подразумевает возможность приведения в боевую готовность за 30 дней 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей. План был предложен США и направлен, как говорил источник Reuters в НАТО, на возможность быстрой мобилизации в случае агрессии со стороны России.

”Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией в момент, когда действия России позволят это”, — заявили в НАТО.

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля с участием президента США Дональда Трампа. 16 июля Трамп встретится в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным, это будут их первые двусторонние переговоры.