На саммите НАТО в Брюсселе приняли декларацию. Россию обвинили в безответственной риторике и военных провокациях

Организация Североатлантического договора (НАТО) обвинила Россию в нарушении международного законодательства путем ”провокационных военных мероприятий”, а также попыток навредить институтам стран альянса и ”посеять рознь”. Об этом говорится в опубликованной 11 июля декларации, пишет Meduza.
В расширенной декларации от имени глав государств НАТО Россия критикуется, в частности, за дестабилизацию ситуации на Украине, размещение ракет в Калининграде, ”неоднократное” нарушение воздушного пространства стран НАТО, ”безответственную и агрессивную ядерную риторику”, попытки вмешательства в дела в других стран (в том числе Черногории), использование дезинформации и кибератак, а также химическую атаку в Солсбери.
В документе также говорится об одобрении альянсом плана ”30-30-30-30”, который подразумевает возможность приведения в боевую готовность за 30 дней 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей. План был предложен США и направлен, как говорил источник Reuters в НАТО, на возможность быстрой мобилизации в случае агрессии со стороны России.
”Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией в момент, когда действия России позволят это”, — заявили в НАТО.