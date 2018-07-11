11.07.2018, 22:00

На саммите НАТО в Брюсселе приняли декларацию. Россию обвинили в безответственной риторике и военных провокациях

 (59)
rus.delfi.ee
EST
На саммите НАТО в Брюсселе приняли декларацию. Россию обвинили в безответственной риторике и военных провокациях
Foto: riigikantselei

Организация Североатлантического договора (НАТО) обвинила Россию в нарушении международного законодательства путем ”провокационных военных мероприятий”, а также попыток навредить институтам стран альянса и ”посеять рознь”. Об этом говорится в опубликованной 11 июля декларации, пишет Meduza.

В расширенной декларации от имени глав государств НАТО Россия критикуется, в частности, за дестабилизацию ситуации на Украине, размещение ракет в Калининграде, ”неоднократное” нарушение воздушного пространства стран НАТО, ”безответственную и агрессивную ядерную риторику”, попытки вмешательства в дела в других стран (в том числе Черногории), использование дезинформации и кибератак, а также химическую атаку в Солсбери.

В документе также говорится об одобрении альянсом плана ”30-30-30-30”, который подразумевает возможность приведения в боевую готовность за 30 дней 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей. План был предложен США и направлен, как говорил источник Reuters в НАТО, на возможность быстрой мобилизации в случае агрессии со стороны России.

”Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией в момент, когда действия России позволят это”, — заявили в НАТО.

ТОП

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля с участием президента США Дональда Трампа. 16 июля Трамп встретится в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным, это будут их первые двусторонние переговоры.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Эстонский политик бойкотирует чемпионат мира в России

12.07.2018
Популярный журнал Kroonika опубликовал в последнем номере подборку мнений о проходящем в России чемпионате мира по футболу. Побывавшие в Москве и Санкт-Петербурге эстоноземельцы дали хорошую оценку организаторам турнира. Особняком выглядит точка зрения депутата Рийгикогу от "Отечества" Тармо Круусимяэ.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Стоит ли платить больше? Сравниваем сосиски с разным содержанием мяса

12.07.2018
50%! 70%! 90%! Стремление к натуральному и более качественному продукту — один из современных трендов. Сосиски — не исключение. Действительно ли есть разница между сосисками, где мало мяса и теми, где его много? Есть ли смысл платить больше? Смотрите видео!
Подробнее


Ответ Кальюлайда Каллас: правые всегда инициируют дискуссию на темы "что нам делать с этими русскими, чтобы они не были слишком русскими"

12.07.2018
Председатель Партии реформ Кая Каллас дала интервью Eesti Päevaleht, в котором подняла вопрос русскоязычного образования. Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия) прокомментировал ее высказывания.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ