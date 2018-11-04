04.11.2018, 14:40

На "Русском марше" в Москве задержали пять человек

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Интерфакс
EST
Vene marš
Vene maršFoto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

Число задержанных на "Русском марше" в Люблино увеличилось до шести человек, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете акции.

"Задержаны еще пять человек, в том числе двое организаторов", — сказал член оргкомитета Владимир Басманов.

Он отметил, что на акцию не допустили символику "комитета "Нация и свобода", а также всех несовершеннолетних.

Ранее о своем задержании "Интерфаксу" сообщил один из организаторов "Русского марша" в Москве Дмитрий Карасев.

Согласованная с властями Москвы акция националистов проходит в Люблино в воскресенье. В соответствии с заявкой, пять групп граждан проведут совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская, после чего состоится митинг, численностью до 6000 человек, у памятника "Солдатам Отечества".

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