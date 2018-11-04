На "Русском марше" в Москве задержали пять человек

"Задержаны еще пять человек, в том числе двое организаторов", — сказал член оргкомитета Владимир Басманов.

Он отметил, что на акцию не допустили символику "комитета "Нация и свобода", а также всех несовершеннолетних.

Ранее о своем задержании "Интерфаксу" сообщил один из организаторов "Русского марша" в Москве Дмитрий Карасев.

Согласованная с властями Москвы акция националистов проходит в Люблино в воскресенье. В соответствии с заявкой, пять групп граждан проведут совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская, после чего состоится митинг, численностью до 6000 человек, у памятника "Солдатам Отечества".