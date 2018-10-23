На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи

Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.

Кадр из видео

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала Дождю, что на записи ”60 минут” не голос Алины Керовой. ”Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому”, — сказала Жукова.

Дождю удалось связаться с Ольгой Скабеевой и спросить, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже. ”Ну давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против. (…) Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов”, — сказала Скабеева.

Затем она посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.

”Мы бы с удовольствием разобрались. Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. И вот в рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же действовать, ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему”, — заключила ведущая.

В пресс-службе ”России 1” сказали Дождю, что ”попытаются прояснить этот вопрос” и пообещали связаться, ”когда разберутся в ситуации”.