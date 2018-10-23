23.10.2018, 15:04

На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи

 (20)
rus.delfi.ee
EST 9

17 октября во время спецэфира программы ”60 минут” телеканала ”Россия 1” ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла, сообщает Дождь.

Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.

Кадр из видео

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала Дождю, что на записи ”60 минут” не голос Алины Керовой. ”Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому”, — сказала Жукова.

Дождю удалось связаться с Ольгой Скабеевой и спросить, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже. ”Ну давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против. (…) Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов”, — сказала Скабеева.

Затем она посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.

”Мы бы с удовольствием разобрались. Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. И вот в рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же действовать, ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему”, — заключила ведущая.

В пресс-службе ”России 1” сказали Дождю, что ”попытаются прояснить этот вопрос” и пообещали связаться, ”когда разберутся в ситуации”.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО| Закрытие почтовых отделений: трагедия или перемены к лучшему?

23.10.2018
Волости не видят в закрытии почтовых отделений ничего трагического, а мнение народа расходится, пишет Eesti Päevaleht. Больше всего неудобств испытывают пожилые люди, в том время как для молодежи перемены лишь на руку.
Подробнее

На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи

23.10.2018
17 октября во время спецэфира программы ”60 минут” телеканала ”Россия 1” ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла, сообщает Дождь.
Подробнее




Сидящих в тюрьме преступников Устименко и Лиличкина будут судить за попытку убийства

23.10.2018
Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника. Это лишь один из эпизодов уголовного дела, к рассмотрению которого Тартуский уездный суд приступит весной 2019 года, пишет rus.err.ee.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
97,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €

Названа главная цель "керченского стрелка", устроившего бойню в колледже

23.10.2018
Родственники погибших в массовом расстреле студентов колледжа в Керчи утверждают, что убийца — 18-летний Владислав Росляков — в первую очередь намеревался расправиться с директором заведения — Ольгой Гребенниковой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Подробнее


ФОТО. Армения и Нагорный Карабах с высоты птичьего полета

23.10.2018
Иногда для того, чтобы влюбиться в страну, хватает увидеть ее фотографии. Иногда ярких кадров оказывается достаточно для того, чтобы немедленно сесть за планирование своего следующего отпуска с непременным заездом в те места, которые вы увидели. Армения — как раз одно из таких направлений.
Подробнее

Директор Гимназии Густава Адольфа покидает свой пост и выходит из движения "Ээсти 200"

23.10.2018
Директор Гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур, проработавший в учреждении с декабря 2005 года, покидает свой пост, чтобы приступить к работе в Министерстве образования и науки.
Подробнее