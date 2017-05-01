На рейсе "Аэрофлота" Москва-Бангкок из-за турбулентности пострадали 27 человек

Из 313 находившихся на борту пассажиров 27 были госпитализированы в Бангкоке в понедельник, 1 мая. На данный момент 15 из них еще остаются в больницах — троим срочно требуется операция. Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту происшествия доследственную проверку.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Аэрофлот", минздрав Таиланда и посольство РФ в этой стране.

"Всего на российском рейсе пострадали 27 человек, 23 из них — с российскими паспортами, серьезные травмы, требующие оперативного хирургического вмешательства, получили три человека, у двух из них — множественные переломы ног, у одного — ребер", — сообщили "Интерфаксу" из минздрава Таиланда.

Остальные пострадавшие отделались ушибами.

"10 человек уже выписаны и разъехались по отелям, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах королевства", — уточнил источник.

"Представители "Аэрофлота" совместно с работниками консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи, — сообщает компания. — Все расходы на лечение пассажиров мы полностью взяли на себя".

На данный момент СКР сообщил, что проводит необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин случившегося. "Так, сразу после возвращения в Москву будут опрошены члены экипажа воздушного судна и пассажиры. Уже сейчас следствием истребуется интересующая информация в авиакомпании, ведется работа по установлению точного количества пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе комитета.

Самолет "Аэрофлота" Боинг-777, выполнявший рейс по маршруту Москва-Бангкок, в ночь на 1 мая за 40 минут до посадки в бангкокском аэропорту "Суваннапум" попал в воздушную яму.