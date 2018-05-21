На "прямую линию" с Путиным не позвали зрителей

"Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 7 июня, рассказали Би-би-си два собеседника из числа организаторов эфира и подтвердил источник, близкий к администрации президента. Формат программы, которая выйдет в этом году в семнадцатый раз, существенно изменится.

Впервые за десять лет прямая линия пройдет без зрителей в студии, сообщили Би-би-си два собеседника, знакомых с процессом подготовки передачи. Они попросили об анонимности, так как не могут официально комментировать подготовку программы.

По словам источника Би-би-си, на такой шаг пошли, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей. Как рассказал собеседник Би-би-си, знакомый с процессом подготовки передачи, в этом году вопросы президенту будут выводить на экраны в студии. При этом саму студию программы обустроят, как и в предыдущие годы, в Гостином дворе.

Источник Би-би-си также обратил внимание на большую секретность процесса организации эфира по сравнению с предыдущими "прямыми линиями". По его мнению, это может быть связано с тем, что организаторы готовят и другие нововведения.

Россияне хотят перемен, и Кремль правильно делает, что ищет что-то новое, считает политолог Аббас Галлямов. "Людей устраивает Путин, они не представляют себе страны без него, но от Путина ждут, что он что-то поменяет", — говорит эксперт.

Обновление формата "прямой линии", по его мнению, обоснованно. "Лучше было бы поменять кадры [во власти], но раз уж не получилось, то хотя бы поменять форматы, — продолжает Галлямов. — Но выбирать сложно. За 18 лет перепробовали все. Слишком долго он правит, и не так много вариантов изменения".

"Говорить с живыми людьми всегда проще, чем с камерами. Возможно, для Владимира Владимировича это уже не актуально — он столько говорит и с людьми, и с камерой, но, мне кажется, что встречи с людьми и проще, и ярче, и эффективнее", — оценил нововведение политолог Андрей Колядин.

"Одно дело видеть эмоции, неожиданных людей, интересных персон. Совсем другое — общаться с экранами", — пояснил он и предположил, что общение с людьми только через экраны — "это в тренде современной цифровой экономики, о которой любит говорить президент".

На протяжении последних лет Путин в прямом эфире слушает жалобы россиян и вмешивается в решение их проблем. Например, требует закрыть свалку в подмосковной Балашихе.

В 2017 году жительница Апатитов Дарья Старикова рассказала президенту, что у нее рак, а больницы в городе нет. Спустя несколько дней Старикову вывезли в московское НИИ онкологии имени Герцена.

При этом "прямые эфиры" с Путиным заранее срежиссированы, а с теми, кого отбирают, чтобы задавать вопросы президенту, проводятся репетиции, рассказывали Би-би-си в 2016 году участники программы.

"Могут и в последний момент пригласить"

Участники "прямых линий" прошлых лет из числа зрителей в студии рассказали Би-би-си, что в этом году их не звали задавать вопросы президенту.

"Обычно они начинают суетиться месяца за два, но бывает и короче. В качестве бесплатной массовки могут и в последний момент пригласить, — сказал Би-би-си предприниматель Дмитрий Потапенко. — Сомневаюсь, что Владимир Владимирович расстроится, если меня не позовут".

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Галина Хованская, задававшая вопрос Путину в 2017 году, нового приглашения тоже не получала и не знает, когда будет "прямая линия" в этом году. Она вспомнила, что год назад ее приглашали заранее.

"Позвонили сначала предварительно, я посмотрела, что с датой пленарки не совпадает, предварительно согласилась. Потом еще за несколько дней звонили, подтверждали", — рассказала она.

Бизнес-омбудсмен по экологии, председатель комитета по экологии "Деловой России" Ильдар Неверов, задавший вопрос Путину на прошлой "прямой линии", также сказал Би-би-си, что снова общаться с президентом в прямом эфире его не позвали.

Не пригласили и главу Национального овощного союза Сергея Королева, побывавшего на "прямой линии" в 2017 году. Королев при этом добавил, что год назад на программу его пригласили "практически накануне".

Директор филиала Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) Владимир Балакин, участвовавший в "прямой линии" в 2016 году, сказал Би-би-си, что в этом году его не звали, а два года назад приглашали поучаствовать в эфире "за три-пять дней".

Доверенное лицо Путина, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, также участвовавший в "прямых линиях" с президентом, сказал, что обычно на них зовут за две недели до эфира. Он приглашения в этом году не получал. Не звали на прямую линию 7 июня и главного редактора радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который в предыдущие годы приходил на эти эфиры в качестве зрителя и задавал вопросы президенту.

Популярность прямой линии снижается

Опрос "Левада-центра", проведенный в июне 2017 года, показал, что, по мнению 45%, "прямая линия" проводится, "чтобы руководство страны было в курсе того, что беспокоит население России". Еще 20% считают, что программа нужна, "чтобы президент мог донести до населения страны политическую линию руководства России". А 28% полагают, что программа нужна для укрепления рейтинга Путина.

С первой "прямой линии" в 2001 году и до 2007 года передача выходила в эфир из кремлевского кабинета Путина. Кроме него в кадре были только ведущие Екатерина Андреева ("Первый канал") и Сергей Брилев (ВГТРК).

Формат поменялся в 2008 году, когда Путин стал премьером. Тогда программу переименовали в "Разговор с Владимиром Путиным", а студию перенесли в Гостиный двор. Граждане задавали свои вопросы Путину как во время включений из регионов, так и из зала в студии.

Как рассказал собеседник Би-би-си, знакомый с процессом подготовки передачи, в этом году вопросы президенту будут выводить на экраны в студии. При этом саму студию программы обустроят, как и в предыдущие годы, в Гостином дворе.

Источник Би-би-си также обратил внимание на большую секретность процесса организации эфира по сравнению с предыдущими "прямыми линиями". По его мнению, это может быть связано с тем, что организаторы готовят и другие нововведения.

В последние четыре года рейтинги "прямой линии" с Путиным снижались — не исключено, что решение изменить формат, связано именно с падением популярности программы.

Собеседник Би-би-си рассказал, что подготовка к эфиру программы уже началась — сейчас она идет в здании "Ростелекома" на улице Дубовой рощи. Ранее программу готовили в основном здании компании на Гончарной улице.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы Би-би-си о подготовке прямой линии ответил: "Пока без комментариев".