На пресс-конференции Путин и Трамп были вынуждены больше всего говорить о вмешательстве РФ в выборы США

"В этой связи мы высказали предложение США подумать не только практически, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу", — сказал Путин.

"К такому процессу хорошо было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих российско-американскую историю. Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших дипломатов и военных, который занялся бы поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию", — отметил он.

"Капитаны бизнеса"

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

"Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы "капитанов российского и американского бизнеса" — предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет", — заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом.

"Особое внимание мы уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме, в ней приняло участие более 500 представителей деловых кругов США", — отметил Путин.

О вмшательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что считал правильным сказать президенту РФ Владимиру Путину напрямую о вмешательстве Москвы в американские выборы.

"В течение сегодняшней встречи я с президентом Путиным говорил о вмешательстве России в наши выборы. Я считаю, что это лучше было сказать ему прямо в лицо", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Он вновь отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой в ходе избирательной кампании на американских президентских выборах. "Мы обсудили этот вопрос и важно, что нет никакого сговора", — сказал президент США.

Трамп заверил, что "его предвыборная кампания была чистой". "Мы просто выиграли эту гонку", — констатировал он.

Говоря о нынешнем состоянии в отношениях Москвы и Вашингтона, президент США отметил, что обе стороны "несут ответственность за сложившуюся ситуацию". "Я считаю, что США глупо ведут себя. Мы должны были начать диалог (с Россией — ИФ) давно, даже до того, как я пришел к власти", — отметил американский лидер.

"Я считаю, что мы все виновны. И США сейчас фактически вместе с Россией налаживают эти отношения. И у нас есть шанс на сотрудничество, и остановка распространения ядерного оружия — самый важный вопрос, над которым мы сможем работать".

По словам Трампа, расследование фактов предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США "отрицательно отразилось на отношениях между двумя самыми крупными ядерными державами".