16.07.2018, 19:28

На пресс-конференции Путин и Трамп были вынуждены больше всего говорить о вмешательстве РФ в выборы США

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Интерфакс
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Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: CARLOS BARRIA, REUTERS

На совместной пресс-конференции Путина и Трампа ничего сенсационного не прозвучало, больше всего было сказано о вероятном вмешательстве России в американские выборы, но "Интерфакс" собрал высказывания и по другим темам.

Москва предлагает Вашингтону создать экспертный совет для поиска точек соприкосновения и работать над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.

"Пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций в рамках культурно-гуманитарных связей", — сказал он по итогам встречи с американским коллегой.

По словам президента, "на днях у нас была делегация американских конгрессменов, но это воспринимается как чуть ли не историческое событие, а это должно быть рядовым, текущим мероприятием".

"В этой связи мы высказали предложение США подумать не только практически, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу", — сказал Путин.

"К такому процессу хорошо было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих российско-американскую историю. Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших дипломатов и военных, который занялся бы поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию", — отметил он.

"Капитаны бизнеса"

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций.

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"Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы "капитанов российского и американского бизнеса" — предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет", — заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом.

"Особое внимание мы уделили экономике. Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме, в ней приняло участие более 500 представителей деловых кругов США", — отметил Путин.

О вмшательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что считал правильным сказать президенту РФ Владимиру Путину напрямую о вмешательстве Москвы в американские выборы.

"В течение сегодняшней встречи я с президентом Путиным говорил о вмешательстве России в наши выборы. Я считаю, что это лучше было сказать ему прямо в лицо", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

Он вновь отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой в ходе избирательной кампании на американских президентских выборах. "Мы обсудили этот вопрос и важно, что нет никакого сговора", — сказал президент США.

Трамп заверил, что "его предвыборная кампания была чистой". "Мы просто выиграли эту гонку", — констатировал он.

Говоря о нынешнем состоянии в отношениях Москвы и Вашингтона, президент США отметил, что обе стороны "несут ответственность за сложившуюся ситуацию". "Я считаю, что США глупо ведут себя. Мы должны были начать диалог (с Россией — ИФ) давно, даже до того, как я пришел к власти", — отметил американский лидер.

"Я считаю, что мы все виновны. И США сейчас фактически вместе с Россией налаживают эти отношения. И у нас есть шанс на сотрудничество, и остановка распространения ядерного оружия — самый важный вопрос, над которым мы сможем работать".

По словам Трампа, расследование фактов предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США "отрицательно отразилось на отношениях между двумя самыми крупными ядерными державами".

Он заявил, что Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США. "Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве)", — сказал Трамп.

Президент США отметил, что двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам. Он в очередной раз подчеркнул, что ни о каком сговоре с РФ речи не шло: "Я не знал президента, и мне не с кем было заключать сговор".

Ответ Владимира Путина
В свою очередь Путин заявил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США. Он отметил, что в ходе переговоров с Трампом американской стороной была затронута тема российского вмешательства в американские выборы. "Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого "российского вмешательства" в избирательные процессы в США. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы", — сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что Россия готова в рамках группы по кибербезопасности совместно с США рассмотреть доказательства о вмешательстве в американские выборы, если таковые будут представлены. "Какие-либо конкретные материалы, если они будут представлены, мы готовы вместе рассматривать. Например, в рамках рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой мы говорили с президентом еще на встрече в Гамбурге", — отметил Путин.

Он также заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону. "Спецпрокурор Мюллер может в рамках договора (о взаимной помощи по уголовным делам между РФ и США) направить нам официальный запрос с целью провести допросы людей, которых он считает виновными в совершении каких-то правонарушений. Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в США", — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Мюллера) присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", — сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital — фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество. "По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", — отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", — сказал Путин.

Важность диалога

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за готовность продолжить открытый диалог, и заявил о согласии "часто встречаться в будущем".

"Сегодня было несколько конструктивных часов, проведенных вместе. И это очень важно для обеих наших стран. Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Еще раз: президент Путин, благодарю вас", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

"Сегодняшняя встреча — это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира", — сказал Трамп.

"Я думаю, что могу это сказать не только от имени Америки, но и от имени России: президент Путин, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы присоединились ко мне, к этой дискуссии и в том, что вы продолжили открытый диалог между нашими странами", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что у России и США есть длительная традиция дипломатии "для всеобщего блага".

О газе

Россия готова продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, который истекает в 2019 году, при условии урегулирования споров России и Украины в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Дональдом Трампом.

"Господин президент высказывал озабоченность в связи с исчезновением транзита через Украину. Россия готова сохранять этот транзит, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", — сказал Путин.

Трамп о "Северном потоке 2"
Президент США Дональд Трамп оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней, но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью.

"Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом",- сказал он на совместной пресс-конференцией с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп напомнил, что ранее обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: "Я обсудил с Ангелой Меркель в жестких тонах этот вопрос. У них есть близкий источник (Россия — ИФ)".

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