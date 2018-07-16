На пресс-конференции Путин и Трамп были вынуждены больше всего говорить о вмешательстве РФ в выборы США

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Мюллера) присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", — сказал президент РФ.
По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".
Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital — фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество. "По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн долларов направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", — отметил глава государства.
По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", — сказал Путин.
Важность диалога
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен президенту РФ Владимиру Путину за готовность продолжить открытый диалог, и заявил о согласии "часто встречаться в будущем".
"Сегодня было несколько конструктивных часов, проведенных вместе. И это очень важно для обеих наших стран. Важно продолжить эту беседу, и мы согласились в том, что скорее всего будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня. Еще раз: президент Путин, благодарю вас", — заявил Трамп на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.
"Сегодняшняя встреча — это только начало длительного процесса. Но мы первый шаг сделали к лучшему будущему, к будущему, в котором будет прочный диалог и много размышлений. Наши ожидания базируются на реальной цели, но мы желаем дружбы, сотрудничества и мира", — сказал Трамп.
"Я думаю, что могу это сказать не только от имени Америки, но и от имени России: президент Путин, я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы присоединились ко мне, к этой дискуссии и в том, что вы продолжили открытый диалог между нашими странами", — сказал Трамп.