07.05.2017, 15:33

На площади перед Лувром в Париже сегодня прошла эвакуация


Gazeta.ru
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На площади перед Лувром в Париже сегодня прошла эвакуация
Foto: Scanix

Эвакуация с площади перед Лувром, где намерен отпраздновать победу на выборах президента Франции Эммануэль Макрон, прошла из-за обнаружения подозрительной сумки, в которой оказались аккумуляторы от камеры, передает РИА ”Новости” со ссылкой на штаб Макрона.

”Сегодня в 13:00 (14:00 по Таллинну — прим.ред.) на сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку. В качестве меры безопасности 300 журналистов, присутствовавших на месте, были эвакуированы и выведены за пределы зоны”, — сообщил штаб Макрона.

Ранее сообщалось, что эвакуация прошла из-за угрозы безопасности.

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