На площади перед Лувром в Париже сегодня прошла эвакуация

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Эвакуация с площади перед Лувром, где намерен отпраздновать победу на выборах президента Франции Эммануэль Макрон, прошла из-за обнаружения подозрительной сумки, в которой оказались аккумуляторы от камеры, передает РИА ”Новости” со ссылкой на штаб Макрона.