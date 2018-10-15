На переговорах по Брекзиту не достигнуто соглашение по Северной Ирландии



Теперь сторонам предстоит в среду начать саммит ЕС без черновика соглашения о выходе.

"Сегодня мы встретились с министром по Брекзиту Великобритании Домиником Раабом и британской командой переговорщиков. Несмотря на интенсивные усилия часть ключевых вопросов остается открытой", — сообщил Барнье в Twitter.

В воскресенье вечером после встречи Барнье и Рааба издание Politico сообщило, что переговорщики достигли предварительного соглашения.

По сообщению источников в ЕС, до саммита, который пройдет в среду и четверг, не ожидается новых переговоров. Предстоящий на следующей неделе саммит называют моментом истины Брекзита. Члены ЕС готовы провести в ноябре еще один экстренный саммит.

Великобритания выйдет из ЕС в конце марта 2019 года.