15.10.2018, 08:20

На переговорах по Брекзиту не достигнуто соглашение по Северной Ирландии

 (3)
rus.DELFI.lv
EST
Big Ben
фото иллюстративноеFoto: JUSTIN TALLIS, AFP

Главные переговорщики по Брекзиту со стороны Великобритании и ЕС на прошедших в воскресенье переговорах не достигли соглашения по условиям торговли в отношении Северной Ирландии, сообщил главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.


Теперь сторонам предстоит в среду начать саммит ЕС без черновика соглашения о выходе.

"Сегодня мы встретились с министром по Брекзиту Великобритании Домиником Раабом и британской командой переговорщиков. Несмотря на интенсивные усилия часть ключевых вопросов остается открытой", — сообщил Барнье в Twitter.

В воскресенье вечером после встречи Барнье и Рааба издание Politico сообщило, что переговорщики достигли предварительного соглашения.

По сообщению источников в ЕС, до саммита, который пройдет в среду и четверг, не ожидается новых переговоров. Предстоящий на следующей неделе саммит называют моментом истины Брекзита. Члены ЕС готовы провести в ноябре еще один экстренный саммит.

Великобритания выйдет из ЕС в конце марта 2019 года.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Департамент технадзора обещает назвать причины трагедии в Хааберсти

15.10.2018
У Департамента технического надзора есть полная уверенность в том, что причины трагического происшествия в столичном районе Хааберсти, где были найдены тела двух отравившихся газом детей, будут установлены, передает rus.err.ee.
Подробнее

Череда врачебных ошибок и длинные очереди: женщина вынуждена сражаться за жизнь

15.10.2018
В апреле этого года жизнь Юлии Арефьевой поделилась на ”до” и ”после”. Позади остались спокойная и размеренная жизнь в небольшом Кивиыли, уверенность в завтрашнем дне, работа, здоровье — все то, о чем не сильно задумываешься, когда все в порядке. ”После” настало, когда слова врача прозвучали приговором: нейроэндокринная карцинома, пишет "МК-Эстония".
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трагедия в Какумяэ, окончание поисков пропавшего в лесу нарвитянина и съезд центристов

15.10.2018
В субботу вечером в одном из домов таллиннского района Какумяэ были обнаружены тела двух отравившихся газом детей детей, а воскресенье было найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, которого добровольцы искали три недели. Также в субботу прошел съезда Центристской партии. Обо всех самых важных событиях выходных читайте в нашей традиционной подборке!
Подробнее



-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €


Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

14.10.2018
Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.
Подробнее


ФОТО Delfi: Дворец Парламента в Бухаресте, или Как Николае Чаушеску исключил возможность химической атаки

14.10.2018
Знаете, где находится самое большое правительственное здание в мире после американского Пентагона? Оказывается, это "Дом Республики" в Бухаресте — одна из самых известных достопримечательностей столицы Румынии.
Подробнее