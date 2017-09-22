На памятнике Калашникову обнаружили чертеж немецкого автомата

В социальных сетях разгорелся очередной спор вокруг памятника конструктору Михаилу Калашникову, открытому 19 сентября в Москве, на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.

Как сообщил на своей странице в Facebook историк Юрий Пашолок, на памятнике Калашникову вместо АК-47 изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44.

Скульптор Салават Щербаков сообщил РИА "Новости", что готов внести изменения в памятник оружейнику Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки. Впоследствии стало известно, что плиту с чертежом уберут с памятника. "Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, на памятнике, сразу указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он сейчас находится на месте и демонтирует эту плиту, поскольку действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия", — сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

По его словам, "благодаря этой ошибке Щербакова развенчан миф о том, что Калашников заимствовал какие-то идеи у своих иностранных коллег, в первую очередь у немецкого конструктора Шмайссера". "Благодаря сопоставлению схем все теперь видят и знают, что автомат Калашникова это совершенно иное устройство", — заявил Кононов.

В конце августа "Афиша Daily" опубликовала открытое письмо жителя района, юриста Дмитрия Шабельникова, выступившего против памятника Калашникову в этом месте. Шабельников писал, что знаменитый оружейник, уроженец Алтайского края, никак не был связан с "ни с этими местами, ни с Москвой вообще". По его мнению, монумент "совершенно однозначно читается как символ имперских комплексов и агрессии, советских и постсоветских, особенно вместе с "силуэтом земного шара" и святым Георгием, поражающим "некие силы зла".

Режиссер Григорий Катаев в своем посте на Facebook назвал памятник "пошлым ужасом". По его мнению, монумент "фантастически бездарен и примитивен", а скульптуру самого Калашникова он назвал "устрашающим автоматчиком-"гитаристом". Усомнился режиссер и в моральной стороне сооружения. "Нельзя ставить монумент инженеру, акцентируя весь памятник на созданном им оружии, — это чудовищно с моральной точки зрения!" — пишет Катаев. А политик Дмитрий Гудков назвал памятник "очередной пощечиной общественному вкусу". На открытии памятника был дважды задержан активист, который держал плакат "Конструктор оружия — конструктор смерти".