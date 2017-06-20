На озере в Карелии перевернулась лодка с подростками

На Ладожском озере вечером в понедельник, 19 июня, перевернулась лодка с пятью подростками. На сайте местного управления МЧС сообщается, что двум ребятам удалось спастись, судьба трех других остается неизвестной. Сейчас на месте проводятся поисково-спасательные работы, в операции участвуют более 258 человек и 55 единиц техники.

К спасательной операции привлечена авиация МЧС России и Республики Карелия — два вертолета МИ-8. В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.

Карельское агентство "Республика" передает, что в перевернувшейся лодке были четверо юношей и девушка, все в возрасте 16-17 лет.

Глава администрации Импилахтинского сельского поселения Жанна Шарец рассказала агентству первые подробности инцидента. Молодой человек из деревни Сумериа пригласил своих знакомых из Сортавалы в гости на рыбалку. Во время похода случился шторм, и лодка перевернулась. Один юноша выплыл на берег, его заметили и спасли туристы, а через некоторое время отправившиеся на поиски местные жители нашли второго мальчика.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник передает, что девочке спастись не удалось. Об этом в ходе опроса рассказали два уцелевших подростка. Судьба двух других юношей остается неизвестной, они могли выжить. "В районе крушения лодки — архипелаг из нескольких островов. Есть надежда, что двоим удалось спастись там. Никто из выживших не указал, что был свидетелем их гибели", — отметил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники карельского управления Следственного комитета России, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-секретарь регионального руководителя Марина Кабатюк сообщила "Республике", что в Питкярантский район, где перевернулась лодка, срочно выехал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он лично возглавил спасательную операцию.

Между тем ФАН опубликовало список подростков, находившихся в лодке. Спастись удалось Игорю Д. (2001 год рождения) и Андрею Ж. (2000). Пропавшими числятся Роман Я. (1999), Николь Л. (2001) и Константин А. (2000). В силу российского законодательства фамилии несовершеннолетних не называются.

Отметим, что инцидент на Ладожском озере напоминает прошлогоднюю трагедию в Пряжинском районе Карелии. 18 июня 2016 года 47 воспитанников детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" и четверо сопровождающих на лодках попали в шторм на Сямозере. Две лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 3 ст. 238, а также по ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц").