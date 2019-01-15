На обратной стороне Луны взошли семена хлопка, доставленные китайским зондом

Китайский зонд ”Чанъэ-4” провел первый в истории биологический эксперимент на обратной стороне Луны, сообщают ”РИА Новости” со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Аппарат прислал на Землю снимки, где видно, как семена хлопчатника, доставленные им на Луну, дали первые всходы.

В рамках эксперимента зонд доставил на Луну всего шесть биологических образцов: хлопок, картофель, рапс, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи. Они находятся внутри аппарата. Их выбирали по размеру и способности адаптироваться к условиям поверхности спутника. Но пока начали расти только семена хлопчатника.

По словам экспертов, это первые побеги, проросшие на Луне в условиях низкой гравитации, сильной радиации и большой разницы температур.

Напомним, 3 января китайский космический аппарат ”Чанъэ-4” совершил первую в истории человечества успешную посадку на обратной стороне Луны. А 11 января зонд прислал на Землю панорамное фото лунной поверхности, по которому ученые начали изучать рельеф местности.