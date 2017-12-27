На московской кондитерской фабрике "Меньшевик" экс-директор открыл стрельбу по охранникам и убил одного

Столичные правоохранительные органы выясняют обстоятельства стрельбы, произошедшей в районе Люблино, на территории кондитерской фабрики "Меньшевик". По предварительным данным, бывший директор предприятия открыл огонь по охранникам. Один из трех пострадавших скончался.

Сообщение о стрельбе на кондитерской фабрике, расположенной на Иловайской улице, опубликовал телеграм-канал Mash.

"Прямо сейчас на территории фабрики "Меньшевик" в Москве происходит очень серьезное. Руководитель фабрики зачем-то открыл огонь по своим посетителям из ружья. На данный момент известно о троих раненых", — говорилось в первом сообщении о стрельбе. Позднее стало известно, что стрельбу открыл бывший собственник предприятия.

Сотрудники полиции пока не могут войти на территорию фабрики и установить связь с открывшим стрельбу бывшим собственником. Требований от него не поступало.

Однако в телефонный контакт со стрелком, которым оказался бывший директор Илья Аверьянов, вошли журналисты БФМ. "Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался", — сказал он.

По словам Аверьянова, на предприятии произошел рейдерский захват, к которому причастна "банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами".

Один из прокуроров-рейдеров — Дударов, занимающий должность заместителя прокурора ЮВАО Москвы, утверждает Аверьянов.

"У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", — говорит бывший директор фабрики.

Со слов Аверьянова, утром 27 декабря он пришел на работу, когда рейдеры попытались "взять его штурмом — с пистолетами, с оружием".

"У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", — заключил Аверьянов.

Приставы "сбежали" от вооруженного должника, которого пытался обезвредить охранник

От действий бывшего директора фабрики могли пострадать судебные приставы или кредиторы бизнесмена, пишет "Московский комсомолец". Также появилась информация о захвате заложников, но в МВД ее опровергли.

В ФССП заявили, что судебные приставы на месте происшествия не работали. Позднее в УФССП по Москве уточнили, что приставы в момент стрельбы все-таки были на территории фабрики, но работали в других помещениях и "забаррикадировались, обеспечивая безопасность понятых". "Никто из них не пострадал", — сказал "Интерфаксу" представитель ведомства.

Чуть позже "МК" уточнил, что пока подтверждена информация о ранении одного человека. Также сообщается об одном убитом. Жертвой стрелка стал 31-летний сотрудник службы безопасности Алексей Костиков (по другим данным, Осипов). Он первым попытался остановить злоумышленника.

По данным Mash, судебные приставы "ходили по административным отделам фабрики и вскрывали кабинеты", когда на этаже появился Аверьянов с карабином в руках. Заметив работников ФССП, он открыл по ним огонь.

"Приставы успели сбежать, однако навстречу Аверьянову вышел сотрудник ЧОП, охранявший "Меньшевик". Аверьянов выстрелил в него несколько раз. 31-летний Алексей получил 4 огнестрельных ранения и упал на лестнице", — говорится в сообщении телеграм-канала.

В тот момент на фабрике находилась сестра Аверьянова Екатерина. Она заперла здание, из-за чего медики не смогли попасть внутрь и оказать помощь раненому охраннику.

Также территорию фабрики в течение нескольких часов не могут покинуть четыре человека. Именно о них пресса писала как о заложниках.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ по Москве.

В СК РФ отметили, что стрельба началась из-за конфликта бывшего собственника с нынешним руководством предприятия. Об этом сообщила ТАСС представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. По ее словам, подозреваемый "передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление" при попытках его задержать.

Преступник вооружен карабином "Сайга" и не подпускает работников экстренных служб к пострадавшим. Он также открыл огонь по прохожим из окна. "На данный момент в полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от стрелка", — сообщил Mash.

Источники "Интерфакса" и АГН "Москва" подтвердили информацию о стрельбе в районе Иловайской улицы.

"Поступила информация о стрельбе на улице Иловайская, дом 20, корпус 1. По предварительным данным, есть раненые. На место для проверки выехали сотрудники полиции", — сказал источник агентства "Москва" в правоохранительных органах. Также на место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Олег Баранов, прибыли подразделения СОБР и ОМОН. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Полиция расчищает подъезды к фабрике от припаркованных автомобилей, чтобы на территорию при необходимости могла подъехать спецтехника.

Фабрика "Меньшевик" основана в 1999 году и занимается производством какао, шоколада и кондитерских изделий. В настоящий момент предприятие имеет многомиллионную задолженность перед несколькими кредиторами, которые пытаются взыскать долги через суд. Руководит фабрикой Илья Аверьянов.

18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики "Меньшевик", который подал Шамсутдин Раджабов, передает РИА "Новости". Помимо этого директор этого предприятия дважды судился с управлением ФССП Москвы, требуя признать их действия незаконными.

По данным осведомленного источника, 27 декабря 2017 года приставы пришли на фабрику с исполнительным листом о взыскании долга в размере свыше трех миллионов рублей.