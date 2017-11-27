На месте золитудской трагедии хотят достроить дом

О золитудской трагедии на ул. Приедайнес, 20 напоминает временный мемориал в память жертв обрушения магазина 21 ноября 2013 года, за которым высится недостроенный 12-этажный жилой дом, который был связан с супермаркетом. Рижское самоуправление хочет его снести, но до сих пор было вынуждено ждать, как будет действовать владелец здания, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

С 21 августа этого года в качестве второго совладельца здания на ул. Приедайнес, 20 зарегистрировано ООО Prana Property — дочернее предприятие АО Eesti Krediidipank. И новый владелец хочет здесь строиться, рассматривает возможность разработки нового проекта в надежде получить разрешение на строительство и закончить возведение здания.

Самоуправление намерено предложить Prana Property провести раздел собственности. Рижская дума хочет получить в собственность территорию до 12-этажного жилого здания, под которой в настоящее время расположена подземная парковка.

Как рассказал изданию руководитель столичного Комитета городского имущества Олег Буров, эксперты пришли к выводу о плохом техническом состоянии новостройки. Глава комитета считает, что жителям надо позволить высказать свою точку зрения — разрешить строительство или запретить.

Руководитель Общества Zolitūde 21.11. Регина Лочмеле-Лунева отметила, что мнение пострадавших в трагедии и жителей микрорайона не изменилось. Дважды собрание голосовало за размещение мемориала непосредственно на месте трагедии, но пока это невозможно, потому что сейчас это крыша автостоянки.

Два года назад страховая компания предлагала выплатить пострадавшим компенсацию взамен на разрешение завершить строительство жилого года.

Издание также отмечает: если Prana Property откажется от раздела участка, спор будут решаться в суде.