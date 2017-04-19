На месте крушения сухогруза в Черном море найдены тела трех погибших

Три тела погибших моряков обнаружены в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На борт спасательного судна подняты тела двух погибших, вблизи судна обнаружен еще один погибший", — сказал собеседник агентства.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасены трое членов экипажа.

По факту крушения Краснодарским следственным отделом Южного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), признанное прокуратурой законным и обоснованным.