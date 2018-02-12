На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найден второй ”черный ящик”

На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружен второй бортовой самописец, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на оперативный штаб на месте крушения.

В оперативном штабе на месте ЧС рассказали, что найденный ранее на месте крушения Ан-148 ”черный ящик” является речевым самописцем, передает ”Интерфакс”.

Отмечается, что второй ”черный ящик” находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что перед падением самолет резко ”нырнул” вниз.

Самолет ”Саратовских авиалиний”, летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о ”нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц”.