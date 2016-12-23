На Мальте приземлился ливийский самолет Afriqiyah Airways A320, который, предположительно, был захвачен неизвестными, сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в Twitter. По последним данным, террористы требуют свободного прохода для боевиков, блокированных в ливийском Бенгази.

Приземление произошло в 11:32 по местному времени, передает Malta Today. По данным Malta Independent, на борту находятся 118 человек, в том числе один младенец.

Лайнер вылетел утром пятницы из ливийского города Себха в Триполи, сообщает TVM. Во время полета два человека пригрозили устроить на борту взрыв. Сотрудник ливийской службы безопасности сообщил Reuters, что пилот захваченного судна пытался приземлиться в Ливии, но террористы ему не позволили сделать это.

The Times of Malta пишет, что все рейсы, прибывающие и отправляющиеся из аэропорта островного государства, отложены. По данным издания, ливийский борт захватил один террорист, вооруженный ручной гранатой. Двигатели самолета не глушатся. Взлетная полоса окружена вооруженными солдатами.

Газета сообщает, что угонщик назвал себя сторонником убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он обещает отпустить всех пассажиров, если его требования будут выполнены. Службы безопасности, ведущие переговоры, пока не сообщают, чего он хочет.

По данным Flightradar, рейс AAW209 отправился в 10:10 по восточноевропейскому времени и должен был приземлиться в ливийской столице спустя один час 10 минут, однако обогнул Триполи справа и двигался над морем еще час.

На данный момент неизвестно, что происходит на борту самолета, сообщил представитель международного аэропорта Мальты в комментарии британской The Independent.

По данным телеканала Sky News Arabia, переговоры с угонщиками, которые являются представителями группировки "Новый свет", ведут ливийские власти. Представитель временного правительства Ливии Абдул Хаким Маатук сообщил телеканалу, что угонщики требуют предоставить безопасный проход для блокированных в районе Бенгази остатков боевых группировок, которые продолжают воевать с ливийской армией на востоке страны.

Представители службы мальтийской службы обеспечения воздушного движения заявили, что пока слишком рано для каких-либо официальных комментариев. В кратком заявлении от имени правительства государства подтверждается факт угона самолета и сообщается, что созвано внеочередное заседание Комитета по национальной безопасности. Лидер мальтийской оппозиции Саймон Бусутилл в Twitter предложил силовикам свое содействие. А президент Мари-Луиза Колейро Преса призвала общественность сохранять спокойствие и ожидать официальных сообщений, передает Malta Today.

Власти Мальты не располагают информацией о наличии россиян на борту захваченного ливийского самолета, приземлившегося на острове, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в островном государстве.

В предыдущий раз мальтийские силовики столкнулись с захватом самолета в ноябре 1985 года, когда на острове по требованию террористов приземлился Boeing 737 EgyptAir. The Times of Malta называет последовавшие за этим 24 часа кошмаром, который закончился кровавой бойней и гибелью 62 человек во время штурма, осуществленного силами египетских коммандос. Только один из трех угонщиков был захвачен живым и привлечен к ответственности.

А в 1973 году тогдашний премьер-министр Мальты смог договориться об освобождении 247 пассажиров и восьми стюардесс Boeing 747 Jumbo Jet, который был захвачен палестинскими террористами над Ираком и прилетел на Мальту. Пассажиров и стюардесс обменяли в обмен на топливо. Позднее угонщики сдались.