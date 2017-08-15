15.08.2017, 21:30

На Мадейре во время религиозного праздника упавшее дерево убило 12 человек


NEWSru.com
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На Мадейре во время религиозного праздника упавшее дерево убило 12 человек
Önnetus Madeira YouTube

На португальском архипелаге Мадейра большое дерево во вторник, 15 августа, упало на людей, которые собрались на религиозную церемонию. Погибли 12 человек, в том числе двое детей, сообщает RTP. Еще более 50 человек получили переломы и травмы. Некоторые из пострадавших, по данным Diário de Notícias, находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел в Монте, пригороде главного города Мадейры — Фуншала, во время праздника Богоматери. Дерево упало на толпу, которая собралась на церемонию. По словам источников, 200-летний дуб рухнул приблизительно в 12:00 по местному времени (14:00 по Москве) на то место, где продавали свечи и находилось большое число верующих.

По предварительным данным, дерево было трухлявое и на протяжении примерно двух лет стояло с полым стволом. Еще в 2014 году внимание властей обращали на то, что старый дуб может представлять опасность для людей и их имущества, но никакие меры приняты не были, отмечает Observador.

В настоящее время спасатели распиливают упавшее дерево, чтобы убрать его с места трагедии. Из-за случившегося традиционная процессия отменена. По последним данным, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии в больнице.

Десять человек погибли на месте, двое умерли в больнице и по дороге в медицинское учреждение. Среди пострадавших есть иностранцы, предположительно, граждане Франции, Германии и Венгрии.

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