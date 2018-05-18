На Кубе при взлете разбился пассажирский ”Боинг”, на борту находились более ста человек

На Кубе вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737. На борту находились 104 человека, сообщает meduza.io со ссылкой на CNN.
По предварительным данным, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.
На Кубе вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737. На борту находились 104 человека, сообщает meduza.io со ссылкой на CNN.
По предварительным данным, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.
Administratiivjuht
VAKLAK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 20.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.