18.05.2018, 20:51

На Кубе при взлете разбился пассажирский ”Боинг”, на борту находились более ста человек

 (10)
rus.delfi.ee
EST 8
На Кубе при взлете разбился пассажирский ”Боинг”, на борту находились более ста человек
Twitter AeroNoticiasVE

На Кубе вскоре после взлета из аэропорта Гаваны разбился самолет Boeing-737. На борту находились 104 человека, сообщает meduza.io со ссылкой на CNN.

По предварительным данным, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

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