На координатора штаба Навального в Барнауле напали с ножом

На координатора штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого утром в понедельник, 26 июня, напали двое мужчин, когда он шел в городскую администрацию подавать заявление о проведении акции, пишет "Медуза".

По словам Косарецкого, один из нападавших ударил его ножом по локтевому сгибу руки. Рану ему зашили, госпитализации не потребовалось. Нападавшие задержаны. В паблике сторонников Навального в Барнауле сообщается, что охрана администрации города, увидев рану Косарецкого, предположила, что он сам себя расцарапал или его укусил комар.

В ночь на 26 июня помещение штаба Навального в Барнауле пытались поджечь, утверждается в паблике барнаульских сторонников оппозиционера. На фотографиях видно, что окно в доме обгорело: в штабе Навального предполагают, что злоумышленники хотели залить бензин в помещение штаба, но по какой-то причине он не воспламенился внутри здания, и было лишь повреждено окно с наружней стороны.

Артему Косарецкому оказана медицинская помощь — рану пришлось зашить. Госпитализация ему не потребовалась. Сейчас он находится на больничном. Нападавшие задержаны сотрудниками Росгвардии.

Алексей Навальный открывает штабы по всей России в рамках программы по выдвижению в президенты России. В ЦИК считают, что Навальный не может избираться, поскольку у него есть условная судимость по тяжкой статье.

Деятельность штабов Навального по всей России неоднократно встречалась насильственными действиями. Так, 22 июня подожгли машину координатора штаба в Кирове, в московском штабе без ведома команды Навального меняли замки, а в Нижнем Новгороде заливали дверь монтажной пеной.