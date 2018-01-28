28.01.2018, 19:47

На кипрских президентских выборах коммунист прошел во второй тур

 (6)
Интерфакс
EST
Famagusta
FamagustaFoto: Scanpix, AP

Во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистической партии (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщает Associated Press со ссылкой на данные экзит-полов.

Анастасиадис набирает 40%-42% голосов избирателей, Маллас — 27-32% голосов, далее идет кандидат от Демократической партии Николас Пападопулос — 21%-24%.

Главу кипрского государства выбирают на пять лет прямым тайным голосованием. Второй тур будет проведен 4 февраля, в нем примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.

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