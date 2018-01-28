На кипрских президентских выборах коммунист прошел во второй тур

Famagusta Foto: Scanpix, AP

Во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистической партии (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщает Associated Press со ссылкой на данные экзит-полов.