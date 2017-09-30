На избирательном участке в Каталонии произошла стрельба

На одном из избирательных участков в Каталонии произошла стрельба, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на La Vanguardia.

В результате пострадали не менее четырех человек. На этом участке запланировано проведение голосования о независимости региона от Испании.

Инцидент произошел в здании школы в городе Манльеу каталонского района Осона. В учебном заведении и размещен избирательный участок.

По предварительным данным, нападавший вел стрельбу из здания напротив школы. Он использовал пневматическое оружие.

Полиция Каталонии начала расследование произошедшего, но пока не сообщила какой-либо информации о нападавшем.

Мэр города Манльеу Алекс Гарридо Серра, выступающий за референдум, назвал нападение ”фашистской атакой”.