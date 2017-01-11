”Весна” провела акцию в защиту Исаакиевского собора: ”Слава Богу не РПЦ” https://t.co/J5leVrQtkZ— Движение Весна (@spb_vesna) January 11, 2017
Фото: @merr1k pic.twitter.com/DB8miJq2Cx
Как рассказали ”Фонтанке” очевидцы и участники мероприятия, изначально планировалось вывесить баннер ”Слава богу, не РПЦ”, который бы состоял из трех частей. Однако из-за того, что за молодыми людьми постоянно следовали полицейские, удалось повесить лишь одну из растяжек.
Она находилась на колоннаде три минуты, после чего сотрудники правоохранительных органов ее сняли. Никто из представителей ”Весны” задержан не был.
10 января губернатор Георгий Полтавченко заявил, что решение о передаче РПЦ Исаакиевского собора принято. В 2015-м власти города отказывались это делать.
Собор преподобного Исаакия Далматского — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Имеет статус музея, богослужения проводятся ежедневно.