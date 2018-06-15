15.06.2018, 15:47

На границе в Ивангороде возможны пробки из-за наплыва футбольных фанатов

 (11)
rus.delfi.ee
EST 2
Ivangorod, piir, 03.01.2017
Ivangorod, piir, 03.01.2017Foto: Sergei Stepanov, NPA

Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, информирует rus.err.ee.


Пассажиропоток может значительно превысить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска, говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления России.

В этот период пограничные и таможенные посты будут нести службу в усиленном режиме. В пунктах пропуска для контроля легковых автомобилей планируется использовать в том числе грузовые и автобусные полосы движения, применять реверсивные схемы движения, выставлять дополнительные наряды.

Учитывая существенный рост нагрузки на пункты пропуска, а также их ограниченные пропускные возможности, людям, пересекающим границу, рекомендуют заранее внимательно заполнять документы, необходимые для прохождения таможенного контроля, планировать заблаговременное прибытие в автомобильные пункты пропуска, выбирать оптимальные

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ| Чемпионат мира по футболу 2018: Уругвай - Египет

15.06.2018
Программу второго игрового дня чемпионата мира по футболу открывает поединок в Екатеринбурге, где двукратный чемпион мира Уругвай сыграет с Египтом (начало в 15:00). Читайте текстовую онлайн-трансляцию этого поединка на портале Delfi.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На границе в Ивангороде возможны пробки из-за наплыва футбольных фанатов

15.06.2018
Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, информирует rus.err.ee.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €

РЕПОРТАЖ DELFI ИЗ ЛАСНАМЯЭ: Почему в барах так мало фанатов, за кого болеют русские жители и верят ли они в РФ на ЧМ-2018?

15.06.2018
Вчера, 14 июня, на московском стадионе “Лужники” состоялась первая игра мундиаля, в которой сошлись сборные России и Саудовской Аравии. Россия начала домашний чемпионат мира с разгрома соперника — 5:0. Во время игры репортеры портала Delfi отправились в ласнамяэские бары, где показывают спортивные трансляции.
Подробнее


Прошло больше недели после пожара в квартале Вольта. Как отреагировали на случившееся покупатели квартир?

15.06.2018
В прошлый четверг горел один из многоквартирных домов в квартале Вольта, которые строит Endover. Он был почти готов, и первые новоиспеченные владельцы квартир должны были въехать уже этим летом. К сожалению, переезд откладывается. Член правления Endover Оливер Макко говорит, что ни одного желания отказаться от договора они не получали.
Подробнее

От энцефалита до малярии: пропагандист гомеопатической "вакцинации" обещает защиту от множества заболеваний

15.06.2018
Беременные женщины и отцы с маленькими детьми слушали пропагандиста лженауки с интересом, тщательно делали заметки и спрашивали более точные инструкции, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО: Рынок Балтийского вокзала еще не закончен. Квартал ждет расширение и новая трамвайная линия

15.06.2018
Astri Grupp планирует расширение квартала вокруг рынка Балтийского вокзала. Рядом с рынком вырастут жилые и офисные здания, а также пройдет новая трамвайная линия.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ