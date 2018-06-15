На границе в Ивангороде возможны пробки из-за наплыва футбольных фанатов

Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в связи с проведением в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу ожидается увеличение числа граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, информирует rus.err.ee.



Пассажиропоток может значительно превысить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска, говорится в сообщении Северо-Западного таможенного управления России.

В этот период пограничные и таможенные посты будут нести службу в усиленном режиме. В пунктах пропуска для контроля легковых автомобилей планируется использовать в том числе грузовые и автобусные полосы движения, применять реверсивные схемы движения, выставлять дополнительные наряды.

Учитывая существенный рост нагрузки на пункты пропуска, а также их ограниченные пропускные возможности, людям, пересекающим границу, рекомендуют заранее внимательно заполнять документы, необходимые для прохождения таможенного контроля, планировать заблаговременное прибытие в автомобильные пункты пропуска, выбирать оптимальные