На границе США и Канады произошла серия мощных землетрясений

На границе Канады с американским штатом Аляска произошло два землетрясения магнитудой 6,2 и 6,3 с разницей в два часа, передает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясения были зафиксированы в 15.31 мск и 17.18 мск соответственно, пишет gazeta.ru.
Эпицентр толчков находился в пределах 100 км к северо-западу от населенного пункта Скагуэй на юго-востоке Аляски.
Очаги землетрясений залегали на глубине 2,2 и 10 км соответственно.
Ранее сообщалось, что у берегов Сочи произошло землетрясение.
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