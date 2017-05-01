01.05.2017, 18:50

На границе США и Канады произошла серия мощных землетрясений

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Gazeta.ru
EST
seismo
seismoFoto: Eesti Päevaleht

На границе Канады с американским штатом Аляска произошло два землетрясения магнитудой 6,2 и 6,3 с разницей в два часа, передает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясения были зафиксированы в 15.31 мск и 17.18 мск соответственно, пишет gazeta.ru.

Эпицентр толчков находился в пределах 100 км к северо-западу от населенного пункта Скагуэй на юго-востоке Аляски.

Очаги землетрясений залегали на глубине 2,2 и 10 км соответственно.

Ранее сообщалось, что у берегов Сочи произошло землетрясение.

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