На границе с Сирией сбит израильский боевой самолет

Напряженность в отношениях между Израилем и Сирией резко обострилась. Израильские ВВС нанесли многочисленные удары по целям на сирийской территории.

На границе с Сирией в субботу, 10 февраля, сбит израильский боевой самолет. Два пилота катапультировались и приземлились на территории Израиля, один из них тяжело ранен, сообщил представитель израильской армии. По его словам, самолет, судя по всему, был сбит не сирийскими ПВО, проводится расследование. В ответ на случившееся Израиль отреагировал массированными ударами по целям в Сирии.

Ранее израильские самолеты разбомбили стратегически важный военный аэродром Т4 в центральной части Сирии, в результате погибли трое бойцов из отрядов, союзных сирийской армии, сообщили источники, близкие к Дамаску. В результате бомбардировки был также уничтожен склад боеприпасов.

Многочисленные авиарейды

В рамках еще одной боевой миссии израильские самолеты нанесли удары по целям к югу от Дамаска. Мирные жители сообщают о мощных взрывах. Сирийское государственное информагентство САНА сообщило, что ПВО отразили агрессию Израиля и подбили "более одного самолета".

Израиль заявил, что его авиация нанесла удары после того, как "иранский" беспилотник перелетел через его границу и был сбит. По сообщению израильской армии, ВВС Израиля нанесли удары по 12 целям на территории Сирии, в том числе по "иранским целям".

Во время этой операции по израильской территории были выпущены ракеты с зенитных комплексов, на севере Израиля зазвучала сирена воздушной тревоги. Израильский армейский представитель, однако, подчеркнул, что его страна не ищет эскалации конфликта с Сирией и Ираном.