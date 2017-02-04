04.02.2017, 18:00

На границе Латвии с Россией установлено уже 23 км забора

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rus.DELFI.lv
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Riia, Läti
Riia, LätiFoto: Epp-Mare Kukemelk

На границе Латвии с Россией уже установлено 23 километра забора для задержания нелегальных иммигрантов, рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны (ГПО) Латвии Евгения Позняк.

Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк.

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