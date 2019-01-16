”На грани чистилища”: что будет с Британией и Brexit

Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя Мэй сообщило, что сама премьер подавать в отставку не планирует. Глава британского правительства не первый раз за время своего премьерства оказывается в сложной ситуации и, по всей видимости, даже сейчас сдаваться не собирается: она пообещала сконцентрировать усилия на реализации выхода Британии из Евросоюза и обнародовать дальнейший план действий к 21 января

Daily Mail отмечает, что сомнений в упорстве и смелости Терезы Мэй нет, однако сама она может стать жертвой ”войны” внутри своей партии, которая вот-вот приведет к ”ужасному выводу”.

К такому положению вещей, по мнению колумниста The Guardian, привело несколько просчетов Мэй в прошлом: во-первых, это решение провести досрочные парламентские выборы в июне 2017 года, по итогам которых Британия получила ”подвешенный парламент”, где ни одна партия не имеет абсолютного большинства. Второй момент — решение Мэй в августе 2016 года задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора, запускающей двухлетний процесс выхода из ЕС, без согласования с парламентом.

Голосование о доверии к правительству в Палате общин намечено на 16 января. Если парламентарии не поддержат Мэй, то у правительства будет две недели на ”восстановление доверия”. Если добиться этого не удастся, то Мэй может покинуть свой пост, а Британию ждут перемены, вплоть до новых выборов.

Впрочем, проблемы после прошедшего голосования не только у правительства Мэй, но и у всей страны в целом.

Британия оказалась не просто ”в подвешенном состоянии, но на грани Чистилища”, пишет The Guardian. Так вышло, что страна сама поставила себя во временные рамки и к 29 марта должна будет выйти из ЕС, если же поэтапный план действий не будет принят, то Brexit пройдет без соглашения, что может обернуться экономической и социальной катастрофой.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала голосование ”поражением премьер-министра и ее правительства исторического масштаба”.

”На протяжении нескольких месяцев было совершенно ясно, что подход, предложенный премьер-министром, ведет к сокрушительному поражению. Вместо того чтобы признать этот факт, она потратила драгоценное время, отложив в декабре это важное голосование. Больше терять время нельзя”, — подчеркнула она.

”Мэй теперь сможет продемонстрировать брюссельским переговорщикам, что для того, чтобы какая-либо сделка получила поддержку парламента, необходимы изменения”, отметила лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер.

Однако времени на изменения остается все меньше, а шансы на неконтролируемый выход из ЕС у Британии — все выше. Так, Еврокомиссия уже подготовила свой план экстренных мер на случай на случай ”жесткого” Brexit.

О том, что Брюссель ”активизирует подготовку к подобному варианту развития событий” заявил накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

”Если сделка невозможна, и никто не хочет сделки, то у кого, наконец, хватит смелости сказать, какое единственное положительное решение?” — написал в своем твиттере после голосования британского парламента председатель ЕС Дональд Туск.

Зампред фракции Свободной демократической партии в германском бундестаге Александер граф Ламбсдорфф призвал как можно скорее провести чрезвычайный саммит ЕС. ”Евросоюз должен сейчас собраться на чрезвычайный саммит, чтобы обсудить последствия этого решения”, — считает Ламбсдорфф.

Многие аналитики предрекают обвал на торговых площадках Европы. В первую очередь, это касается курса фунта стерлингов, который уже снизился на 1% в ожидании решения Палаты общин.

15 января за британскую валюту давали $1,27. За последний месяц самое высокое значение составило $1,29 за один фунт, самое низкое — $1,247. Для сравнения в прошлом году британская валюта стоила $1,42. Таким образом, фунт подешевел к настоящему времени почти на 11%. И вероятно продолжит снижаться.