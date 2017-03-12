На Гаити автобус врезался в толпу, погибли 34 человека

По сообщению властей Гаити, автобус врезался в толпу жителей в городе Гонаив в 150 км к северу от столицы Порт-о-Пренс, погибло не менее 34 человек.

Координатор местной гражданской обороны Жозеф Фостен в провинции Артибонит заявил, что инцидент произошел около 3 часов утра в воскресенье, когда пассажирский автобус сначала сбил двух человек на остановке, убив одного из них, а затем врезался в группу уличных музыкантов.

По его словам, после этого жители города напали на автобус и пытались его поджечь. Водитель бежал с места происшествия и в настоящее время разыскивается.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, а полиция пыталась утихомирить разгневанных горожан.

"Люди, которые были на улицах в тот момент, пытались поджечь автобус вместе с находившимися внутри пассажирами", — говорит Жозеф Фостен.

С заявлением выступил президент страны Жовенель Моиз, выразивший соболезнования близким погибших и пообещавший провести расследование обстоятельств трагедии.