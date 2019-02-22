На финляндско-российской границе возникли пробки из-за новой компьютерной системы российской таможни

Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии сообщает, что задержки на границе связаны с тем, что российская таможня вводит в строй новую компьютерную систему.

Финские пограничники предупреждают, что время ожидания в пробках на выездах из Финляндии в Россию может достигать нескольких часов.