22.02.2019, 07:43

На финляндско-российской границе возникли пробки из-за новой компьютерной системы российской таможни

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Vene toll
Vene tollFoto: Rogulin Dmitry, ITAR-TASS

На границе Финляндии с Россией скопились очереди из-за новой инфосистемы российской таможни, передает Yle.

Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии сообщает, что задержки на границе связаны с тем, что российская таможня вводит в строй новую компьютерную систему.

Финские пограничники предупреждают, что время ожидания в пробках на выездах из Финляндии в Россию может достигать нескольких часов.

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