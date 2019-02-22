22.02.2019, 07:43
На финляндско-российской границе возникли пробки из-за новой компьютерной системы российской таможни(3)
На границе Финляндии с Россией скопились очереди из-за новой инфосистемы российской таможни, передает Yle.
На границе Финляндии с Россией скопились очереди из-за новой инфосистемы российской таможни, передает Yle.
Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии сообщает, что задержки на границе связаны с тем, что российская таможня вводит в строй новую компьютерную систему.
Финские пограничники предупреждают, что время ожидания в пробках на выездах из Финляндии в Россию может достигать нескольких часов.
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