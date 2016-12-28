Власти Филиппин сообщают об изъятии тонны метамфетаминов по итогам антинаркотических операций в декабре на общую сумму примерно в 147 млн долларов.



По данным министерства юстиции Филиппин, речь идет о крупнейшей изъятой партии в истории страны.

Как сообщил глава филиппинского минюста Виталиано Агирре, в ходе серии спецопераций были также задержаны 10 человек.

По словам министра, в минувшую пятницу в пригороде Манилы было изъято 560 кг метамфетамина на общую сумму в 67 млн долларов.

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил курс на жесткую борьбу с наркоторговлей в стране, за что его критикуют многие правозащитники, а также власти США и ЕС.

16 декабря Дутерте признался в интервью Би-би-си, что он лично застрелил трех наркоторговцев, когда занимал должность мэра города Давао.

Президент Филиппин пояснял, что таким образом он хотел подать пример полицейским, чтобы они активнее боролись с проблемой распространения наркотиков.

Дутерте также заявил, что намерен бороться с наркоторговцами до последнего дня своего президентского срока.