По данным министерства юстиции Филиппин, речь идет о крупнейшей изъятой партии в истории страны.
Как сообщил глава филиппинского минюста Виталиано Агирре, в ходе серии спецопераций были также задержаны 10 человек.
По словам министра, в минувшую пятницу в пригороде Манилы было изъято 560 кг метамфетамина на общую сумму в 67 млн долларов.
Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил курс на жесткую борьбу с наркоторговлей в стране, за что его критикуют многие правозащитники, а также власти США и ЕС.
16 декабря Дутерте признался в интервью Би-би-си, что он лично застрелил трех наркоторговцев, когда занимал должность мэра города Давао.
Президент Филиппин пояснял, что таким образом он хотел подать пример полицейским, чтобы они активнее боролись с проблемой распространения наркотиков.
Дутерте также заявил, что намерен бороться с наркоторговцами до последнего дня своего президентского срока.