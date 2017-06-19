На Елисейских Полях в Париже вооруженный водитель протаранил полицейскую машину

В центре Парижа на Елисейских Полях проходит полицейская операция из-за инцидента, в результате которого загорелся автомобиль, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что полиция огородила место происшествия и закрыла пути к президентскому дворцу. Полиция призвала людей не подходить к месту инцидента.

По данным BFM TV, автомобиль въехал в машину полиции прежде, чем загорелся. Водитель автомобиля был задержан полицией. Пока что нет информации о том, чтобы кто-либо пострадал в результате произошедшего.

Мужчина, протаранивший на автомобиле фургон жандармерии, погиб, сообщает сайт журнала "Пуэн" со ссылкой на находящегося на месте событий корреспондента, передает Интерфакс.

По его данным, автомобиль "Рено Меган" врезался в фургон, после чего загорелся. Стражи порядка извлекли водителя, оказавшегося вооруженным, из машины, но его жизнь спасти не удалось. В свою очередь, в МВД страны заявили журналистам, что мужчина "вероятнее всего, мертв".

После инцидента к месту происшествия прибыли пожарные, потушившие огонь. Никто из полицейских и прохожих не пострадал.