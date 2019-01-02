На дорогах Латвии появятся устройства для фиксации проезда на красный свет и радары для измерения средней скорости

До весны на шоссе Тинужи — Кокнесе установят радары для фиксации средней скорости. Ранее эти устройства уже тестировались на дорогах Латвии. Принцип действия радаров, фиксирующих среднюю скорость движения, прост: один детектор фиксирует номер автомобиля и его скорость и время в начале отрезка пути, а другой — те же данные в конце отрезка. Система подсчитывает среднюю скорость движения авто на этом участке. Если она превышена, то нарушителя ждет штраф.

По словам Мистре, шоссе Тинужи — Кокнесе выбрано для установки таких радаров по той причине, что на нем регулярно происходят тяжкие аварии. "И хотя на этой дороге уже установлены стационарные фоторадары, а полиция постоянно контролирует безопасность дорожного движения, этого недостаточно. Несмотря на то, что шоссе было построено относительно недавно, реальная жизнь показала, что на ситуацию нужно соответственно реагировать", — сказала глава Бюро по контролю и координации дорожного движения.

Также на дорогах появятся и приборы, констатирующие проезд на запрещающий сигнал светофора. Предполагается, что в первую очередь они появятся в Берги (на Бривибас гатве), два в Пиньки (37-й км окружной дороги Саласпилс — Бабите). Новые устройства будут функционировать по принципу стационарных фоторадаров: фиксироать нарушение, а затем водитель будет получать сообщение о допущенном нарушении.

Также Мисте рассказала, что заключен договор и о покупке специальных устройств, которые будут фиксировать использование водителями мобильных телефонов за рулем. Первые устройства будут доставлены в Латвию в конце февраля — начале марта нынешнего года.