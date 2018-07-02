02.07.2018, 17:00

На дне Балтийского моря обнаружена советская подлодка

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rus.DELFI.lv
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На дне Балтийского моря обнаружена советская подлодка
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

На дне Балтийского моря, в Финском заливе, российские моряки обнаружили советскую подлодку, затонувшую в годы Второй мировой войны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Балтийского флота России.
"Экипаж новейшего морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку.

Предположительно, корабль является подводной лодкой ВМФ СССР С-12, погибшей в период Великой Отечественной войны", — сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на "Интерфакс".
Отмечается, координаты места гибели С-12 в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс были известны, однако найти подлодку не удавалось. Субмарину нашли на глубине 70 метров, лежащей на ровном киле. При дополнительном осмотре и последующем сравнении полученных данных было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии С.

С-12 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Она была спущена на воду 20 апреля 1938 года и официально вступила в строй 30 июля 1941 года, погибла в августе 1943-го.

Как сообщалось, летом 2017 года в Балтийском море было установлено место гибели советской подводной лодки С-10, которая пропала в июне 1941 года. Подлодка была обнаружена на глубине 65 метров в 35 км от Клайпеды — в том же районе, где в мае 2014 года нашли подлодку С-4. Субмарину нашли участники совместной российско-литовско-латвийской экспедиции.

Советская подводная лодка С-10 23 июня 1941 года вышла из Усть-Двинска на боевое задание в море. В ночь на 28 июня от нее поступило сообщение: "Ухожу от погони. В 5.00 буду в Либаве". Спустя несколько часов от экипажа лодки пришло донесение: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи". На этом связь прекратилась.

ТОП

А в апреле этого года российская экспедиция обнаружила место гибели советской подводной лодки Щ-405 в Финском заливе. Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении и подорвалась на мине.

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