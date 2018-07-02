На дне Балтийского моря обнаружена советская подлодка

Как сообщалось, летом 2017 года в Балтийском море было установлено место гибели советской подводной лодки С-10, которая пропала в июне 1941 года. Подлодка была обнаружена на глубине 65 метров в 35 км от Клайпеды — в том же районе, где в мае 2014 года нашли подлодку С-4. Субмарину нашли участники совместной российско-литовско-латвийской экспедиции.

Советская подводная лодка С-10 23 июня 1941 года вышла из Усть-Двинска на боевое задание в море. В ночь на 28 июня от нее поступило сообщение: "Ухожу от погони. В 5.00 буду в Либаве". Спустя несколько часов от экипажа лодки пришло донесение: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи". На этом связь прекратилась.

А в апреле этого года российская экспедиция обнаружила место гибели советской подводной лодки Щ-405 в Финском заливе. Лодка лежит на глубине 50 метров, она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении и подорвалась на мине.