На базу в афганском Мазари-Шарифе совершено нападение

В результате нападения афганского солдата на военную базу в Мазари-Шарифе ранены несколько американских солдат.

Агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя афганских военных сообщило, что жертвами нападения на базу, расположенную в северной провинции Балх, стали четверо американских военнослужащих.

Однако позже базирующиееся в Кабуле командование сил США в Афганистане заявило, что никто в результате нападения афганского солдата не погиб, были ранены несколько человек.

Нападение на базу произошло через неделю после того, как афганский военнослужащий застрелил трех американских военных на востоке Афганистана. Позже ответственность за нападение взяли на себя талибы.

В конце апреля в результате нападения талибов на лагерь Шахин в Мазари-Шарифе погибли более 140 афганских военнослужащих.

После этого нападения министр обороны Афганистана и начальник генштаба ушли в отставку.

В лагере Шахин в Мазари-Шарифе базируется 209-й корпус Афганской национальной армии.