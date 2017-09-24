На Бали несколько тысяч человек эвакуировали из-за вулкана

На Бали власти эвакуировали несколько тысяч человек из-за возросшей активности вулкана Агунг, сообщает агентство Antara.
Отмечается, что люди бежали в соседние районы Булеленг, Клунгкунг и Карангасем, которые считаются более безопасными.
Балийский губернатор Мангку Пастика подтвердил, что правительство готово столкнуться с любыми возможными последствиями извержения вулкана.
Ранее посольство России в Индонезии предупредило россиян, находящихся на острове Бали, о возможном извержении вулкана Агунг.
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