На Аляске умер кот, 20 лет занимавший должность мэра города

В Талкитне (штат Аляска) 21 июля умер кот по кличке Стаббс, который с 1998 года занимал должность мэра поселения. Ему было 20 лет, сообщает Медуза.

В 2013 году на Стаббса напали собаки. Последние несколько лет он почти не выходил из дома. Стаббс жил у семьи Спон — владельцев главного магазина Талкитны. По словам Спонов, Стаббс очень любил внимание и общение с людьми.

У Спонов осталось двое котят. Один из них станет преемником Стаббса. В Талкитне нет официального мэра, поэтому в качестве градоначальника избрали кота.