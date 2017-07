На Аляске умер кот, 20 лет занимавший должность мэра города

В 2013 году на Стаббса напали собаки. Последние несколько лет он почти не выходил из дома. Стаббс жил у семьи Спон — владельцев главного магазина Талкитны. По словам Спонов, Стаббс очень любил внимание и общение с людьми.

У Спонов осталось двое котят. Один из них станет преемником Стаббса. В Талкитне нет официального мэра, поэтому в качестве градоначальника избрали кота.

