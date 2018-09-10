На акциях протеста против пенсионной реформы в России задержаны более тысячи человек

Превентивные задержания продолжались и в течение 9 сентября. В 15 городах еще до начала акций задержали 20 человек, в том числе координаторов штабов и заявителей мероприятий. В Москве и Челябинске таких задержаний произошло не меньше трех. Перед акцией во Владивостоке задержали сотрудника местного отделения "Открытой России" Андрея Яроцкого: поначалу сообщалось, что его допрашивают по уголовному делу, однако затем стало известно, что на Яроцкого составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, повлекшем создание помех инфраструктуре.

В Москве, по данным МВД, на акцию вышло около двух тысяч человек. В пресс-центре МВД заявили, что не обладают данными о количестве вышедших на акции против пенсионной реформы по всей России. Как заявил начальник ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Юрий Валяев, в Петербурге задержали 100 человек, а в Москве всего "несколько".

Как пишет "Коммерсант", за полчаса до назначенного времени на столичной Пушкинской площади собралось около сотни человек. Они облепили памятник Пушкину, развернули флаг России и достали красные плакаты с надписями "Хочу дожить до пенсии" и "Коррупция ворует пенсии".

Митинг посетил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, который и раньше бывал на многих акциях Алексея Навального. Парламентария сразу же облепили несколько десятков протестующих и журналистов. Однако некоторые митингующие посчитали, что депутат хочет "привлечь к себе внимание" и перебить повестку. Один из участников оскорбил лидера ЛДПР, который в ответ ударил обидчика кулаком по лицу и быстро покинул площадь.

К 14:00 на площади появились полицейские, и предложили протестующим присоединиться к праздничным гуляньям. Несколько сотен человек ушли с площади, где между ними и полицейским оцеплением не возникало конфликтов, и отправились гулять по центральным улицам, скандируя: "Россия будет свободной!" Там и начались задержания. Так, на Большой Дмитровке полицейские теснили протестующих, в ответ подростки начали бросать в них бутылки. После этого полицейские достали дубинки и начали жестко разгонять протестующих. Большая часть протестующих забежала в метро, но самые настойчивые разделились на группы примерно по 30 человек и направились "гулять" в разные стороны. Позже Следственный комитет сообщил, что в отношении одного участника акции было заведено уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.

Согласно данным ОВД-Инфо на 00:00 10 апреля, всего в 33 городах в связи с акциями в этот день задержали 1018 человек (включая упомянутые выше превентивные задержания). Больше всего задержали в Петербурге и Екатеринбурге — более 452 и более 183 человек соответственно. При этом среди задержанных в Екатеринбурге оказался бывший мэр города Евгений Ройзман. В Москве задержаны 43 человека.

В ряде городов задержания сопровождались применением насилия. ОВД-Инфо известно как минимум о 15 таких случаях, в том числе не менее семи в Петербурге. Здесь у нескольких человек были обнаружены серьезные травмы: ушиб головы у Владимира Осипова, ушиб спины у Егора Карпенко, травма руки у Анастасии Осиповой, ее отправили в больницу под конвоем. В Краснодаре был задержан и избит адвокат Михаил Беньяш, приехавший оказать помощь участникам акции. Координатору штаба Навального в Ростове-на-Дону Сергею Гривко повредили ребра.

Как минимум восьми людям вызвали скорую помощь. В Липецке у задержанного случился приступ эпилепсии, однако полицейские долго не обращали на это внимания. Об эпилепсии сообщал и задержанный в Петербурге. Одной из задержанных еще перед акцией, москвичке Марии Рябиковой, вызвали психиатра.

Кроме того, в Красноярске еще до начала акции на двух активистов напали неизвестные. Владиславу Ткачуку разбили телефон, и один из нападавших сказал: "Ещё раз я тебя на митинге увижу — домой к тебе приду и ноги переломаю". У Ксении Пичугиной трое мужчин вырвали значок, порвали кофту и плакат, сопроводив это замечанием "Стране помочь хочешь, да?".