На АЭС во Франции произошел взрыв

На действующей атомной электростанции на северо-западе Франции в четверг произошел взрыв, сообщила газета Ouest-France.

По ее данным, инцидент произошел около 10:00 по местному времени на АЭС "Фламанвиль".

Французские СМИ сообщают, что в результате происшедшего могут быть раненые.

Согласно сообщениям, риска выброса радиоактивных веществ нет. По информации представителей местной префектуры, власти не планируют задействовать так называемые планы PPI — планы защитных мероприятий при чрезвычайной ситуации на АЭС. Защитные мероприятия, предусмотренные PPI, включают в себя последовательные меры по укрытию населения, йодную профилактику и эвакуацию.

АЭС "Фламанвиль" находится в ведении французской государственной компании Électricité de France — крупнейшего в мире оператора атомных электростанций, уточняет "Би-би-си". Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.