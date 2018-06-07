07.06.2018, 00:20

На 84-м году ушла из жизни режиссер Кира Муратова

 (3)
Lenta.ru
EST 1
На 84-м году ушла из жизни режиссер Кира Муратова
Foto: Artyom Korotayev/TASS

Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.

”Ушла Кира… С ней целая эпоха… Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"…”, — написал он.

Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется ”Астенический синдром”, завоевавший Специальный приз жюри ”Серебряный медведь” 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию ”Ника” за лучший игровой фильм.

В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.

Она завершила карьеру в 2012 году.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: "Потенциальные убийцы". Таллиннские водители за рулем занимаются всевозможными посторонними делами, рискуя своим и чужим здоровьем

06.06.2018
Фотограф Андрес Путтинг в этот понедельник 15-20 минут наблюдал за водителями в Таллинне на одном из мостов ласнамяэской "канавы" (там разрешено ездить со скоростью 70 км/ч) и получил целую галерею из людей, которые чем только не занимались за рулем.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну

06.06.2018
Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло столкновение легковушки и грузовика, в котором погиб водитель.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


"Я думала: что же я натворила?!" Посмотревшая за рулем на смартфон женщина сделала другого водителя инвалидом

06.06.2018
Взгляд молодой жительницы Пайде на смартфон стал причиной тяжелого ДТП и опасных для жизни травм другого участника движения. А женщина стала преступницей, которой придется выплатить пострадавшему тысячи евро компенсации, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Француз выиграл в лотерею 1 млн евро. Второй раз за два года

06.06.2018
Мужчина, живущий на востоке Франции, во второй раз выиграл джекпот национальной лотереи "Мой миллион" — притом что с момента первого выигрыша не прошло еще двух лет. Как утверждают математики, вероятность подобного совпадения — примерно 1 к 16 триллионам.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
186,15 €

Таллиннский центр культуры ”Сальме” будет основательно реконструирован

06.06.2018
Таллиннский Городской театр переедет на время ремонта своего здания в помещения центра культуры ”Сальме”. В связи с этим в центр культуры будут сделаны дополнительные инвестиции, сообщает пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Около 900 солдат союзнических войск наградили в Тапа медалями за участие в обороне Эстонии

06.06.2018
Вчера, в Тапа, на прошедшем в городке Сил обороны построении, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручили солдатам батальона союзников медали за выполненную ими миссию, сообщает пресс-служба Министерства обороны ЭР.
Подробнее

ВИДЕО: Трехколесная ретромашина: создатели нового эстонского электромобиля ищут инвесторов

06.06.2018
Создатели трехколесного электромобиля NOBE посредством краудфандинга начали искать спонсоров для своего дела, пишет Accelerista. Через шведскую инвестиционную платформу FundedByMe можно поспособствовать развитию автомобиля и приобрести преимущественное право покупки машины.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ