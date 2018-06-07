На 84-м году ушла из жизни режиссер Кира Муратова

Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.

”Ушла Кира… С ней целая эпоха… Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"…”, — написал он.

Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется ”Астенический синдром”, завоевавший Специальный приз жюри ”Серебряный медведь” 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию ”Ника” за лучший игровой фильм.

В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.

Она завершила карьеру в 2012 году.