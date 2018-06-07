07.06.2018, 00:20

На 84-м году ушла из жизни режиссер Кира Муратова


Lenta.ru
EST
На 84-м году ушла из жизни режиссер Кира Муратова
Foto: Artyom Korotayev/TASS

Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.

”Ушла Кира… С ней целая эпоха… Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"…”, — написал он.

Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется ”Астенический синдром”, завоевавший Специальный приз жюри ”Серебряный медведь” 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию ”Ника” за лучший игровой фильм.

В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.

Она завершила карьеру в 2012 году.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: "Потенциальные убийцы". Таллиннские водители за рулем занимаются всевозможными посторонними делами, рискуя своим и чужим здоровьем

06.06.2018
Фотограф Андрес Путтинг в этот понедельник 15-20 минут наблюдал за водителями в Таллинне на одном из мостов ласнамяэской "канавы" (там разрешено ездить со скоростью 70 км/ч) и получил целую галерею из людей, которые чем только не занимались за рулем.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну

06.06.2018
Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло столкновение легковушки и грузовика, в котором погиб водитель.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


"Я думала: что же я натворила?!" Посмотревшая за рулем на смартфон женщина сделала другого водителя инвалидом

06.06.2018
Взгляд молодой жительницы Пайде на смартфон стал причиной тяжелого ДТП и опасных для жизни травм другого участника движения. А женщина стала преступницей, которой придется выплатить пострадавшему тысячи евро компенсации, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Француз выиграл в лотерею 1 млн евро. Второй раз за два года

06.06.2018
Мужчина, живущий на востоке Франции, во второй раз выиграл джекпот национальной лотереи "Мой миллион" — притом что с момента первого выигрыша не прошло еще двух лет. Как утверждают математики, вероятность подобного совпадения — примерно 1 к 16 триллионам.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €

Таллиннский центр культуры ”Сальме” будет основательно реконструирован

06.06.2018
Таллиннский Городской театр переедет на время ремонта своего здания в помещения центра культуры ”Сальме”. В связи с этим в центр культуры будут сделаны дополнительные инвестиции, сообщает пресс-служба управы Пыхья-Таллинна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Около 900 солдат союзнических войск наградили в Тапа медалями за участие в обороне Эстонии

06.06.2018
Вчера, в Тапа, на прошедшем в городке Сил обороны построении, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручили солдатам батальона союзников медали за выполненную ими миссию, сообщает пресс-служба Министерства обороны ЭР.
Подробнее

ВИДЕО: Трехколесная ретромашина: создатели нового эстонского электромобиля ищут инвесторов

06.06.2018
Создатели трехколесного электромобиля NOBE посредством краудфандинга начали искать спонсоров для своего дела, пишет Accelerista. Через шведскую инвестиционную платформу FundedByMe можно поспособствовать развитию автомобиля и приобрести преимущественное право покупки машины.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ