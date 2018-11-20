На 66 году жизни скончался режиссер Эймунтас Някрошюс

С 1998 года возглавлял основанный им театр Meno fortas (Вильнюс; с 2000 года в составе Союза театров Европы): "Макбет" (1999 год) и "Отелло" (2001 год) Шекспира, "Времена года" по эпической поэме К. Донелайтиса (2003 год), "Песнь Песней" по книге Ветхого Завета (2004 год), "Фауст" И. В. Гёте (2006 год), "Идиот" Ф. М. Достоевского (2009 год), "Божественная комедия" по одноименной поэме Данте (2012 год).

В 2002 году дебютировал как оперный режиссёр: "Макбет" Дж. Верди ("Театро Комунале", Флоренция). Осуществил постановки опер: "Борис Годунов" М. П. Мусоргского (2005 год, там же), "Валькирия" Р. Вагнера (2007 год, Литовская национальная опера), "Фауст" Ш. Гуно (2010 год, театр "Ла Скала", Милан). В России поставил драмы "Вишнёвый сад" А. П. Чехова (2003 год) и "Калигула" А. Камю (2011 год) Государственный театр наций (Москва), оперы "Макбет" Дж. Верди (2003 год), "Дети Розенталя" Л. А. Десятникова (2005 год) Большой театр (Москва), "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (2008 год, совместный проект Большого театра и итальянского Оперного театра Кальяри).

Среди др. постановок: рок-опера "Любовь и смерть в Вероне" К. Антанелиса и С. Гяды (1982 год, вильнюсский Молодёжный театр; 2-я редакция 1996 год, фестиваль LIFE), "Нос" Н. В. Гоголя (1991 год, вильнюсский Молодёжный театр), "Чайка" (2001 год, "Театро Метастазио", Прато) и "Иванов" (2002 год, театр "Аржентина", Рим) Чехова, "Анна Каренина" по Л. Н. Толстому (2008 год, театр "Сторки", Модена). Спектакли режиссера отличает метафоричность, аскетичность сценического языка. Для них характерны притчевое начало, многозначность символов, приоритет пластического образа над звучащим словом. Снимался в кино ("Полёт через Атлантический океан", "Коридор"). Лауреат многих национальных и международных театральных фестивалей, лауреат Государственной Премии Литовской ССР (1983), Государственной Премии СССР (1987), Государственной Премии РФ (1999), национальной премии "Золотая Маска", международной премии Союза театров Европы "Новая театральная реальность в Европе" (1991). В 1992 г. был признан лучшим режиссером Европы Союзом театров Европы.

Во вторник руководители Литвы выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера Эймунтаса Некрошюса. В письме соболезнований президента Литвы Дали Грибаускайте говорится, что "это большая утрата для всего театрального мира, в котором исключительный талант Э. Некрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы".

По словам главы государства, режиссер своим творчеством ставил важнейшие вопросы бытия и вместе с актерами и зрителями искал важные для всех ответы. Руководители Литвы выразили соболезнования в связи с кончиной Някрошюса "В нашей памяти навсегда останутся эти необычайные встречи в театре, исключительные спектакли, зачастую требовавшие особой работы сердца и ума", — отметила президент Литвы Даля Грибаускайте. Премьер-министр Саулюс Сквернялис добавил, что смерть Някрошюса — "огромная утрата для всей литовской культуры". "Я искренне сочувствую семье, близким покойного, единомышленникам и соратникам в искусстве, всей театральной общественности", — говорится в соболезновании премьера.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что режиссер "подарил Литве необычайно величественные произведения, спектакли, смотреть которые было честью и престижем". "То, с какой эстетикой он переносил литературную эмоцию на сцену, было исключительным режиссерским талантом. Давайте будем благодарны за возможность увидеть и оценить работы этого художника", — отмечает глава парламента.